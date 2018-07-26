Cumhurbaşkanına üst düzey kamu yöneticisi atama yetkisi ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanına tanınan üst düzey kamu yöneticilerinin atanmaları, görevden alınmaları ve ücretlerinin belirlenmesi yetkisi ve atanmak için kamuda çalışıyor olmak koşulunun kaldırılması evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmıyor. Bu düzenlemeler Anayasa'nın öngördüğü kurallara da aykırı. Kadir Sev, 3 sayılı CBK ile yapılan düzenlemelerin ayrıntılarını yazdı.

Kamuda üst düzey yöneticilerin atanmaları, görevden alınmaları ve ücretlerinin belirlenmesi yetkisi 3 sayılı CB Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına tanındı. Atanmak için kamuda çalışıyor olmak koşulu da kaldırıldı; özel sektörde 5 yıl çalışmış olmak yetiyor.

Bu düzenlemeler, yönetimin evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi Anayasayla öngörülen kurallara da aykırıdır: liyakat ve kariyer ilkeleri terk edilmiş, yasa çıkarılarak kullanılması gereken yetkiler Cumhurbaşkanına bırakılmıştır.

ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLUĞU ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı, özel sektörde 5 yıl deneyimli olanları, Devlet Memurları Yasasının 48’inci maddesinde sıralanan Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak gibi koşulları da taşıyorsa üst düzey kamu yöneticisi olarak atayabilecektir.

Kamuda çalışmış olmak koşulu aranmayan görevler, Kararnamenin (1) sayılı cetvelinde sıralanmıştır. Birkaç örnekle yetinelim:

MGK Genel Sekreteri; Savunma Sanayii Başkanı ve Yardımcısı; Adli Tıp Başkanı; Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri; Merkez Bankası Başkanı; Rektörler; Büyükelçiler; SGK; Gelir İdaresi; Vergi Denetim Kurulu; Özelleştirme İdaresi; ÖSYM; TOKİ; Türkiye İstatistik Kurumu; Bakanlıkların Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme ve varsa bakanlıklardaki başka Kurulların Başkanları; Sayıştay Başsavcısı…

Kamuda hiç görev üstlenmemiş, kamu yönetimi deneyimi olmayanlara üst yönetim kademelerinin emanet edilmesi, Devletin özelleştirilmesi sürecindeki önemli adımlardan biri olarak görülmelidir.

YASAYLA KULLANILMASI GEREKEN YETKİLER

Anayasanın 2017’de değiştirilen 104’ncü maddesiyle Cumhurbaşkanına; “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler” sözleriyle açıklanan bir yetki verilmiştir.

Ancak aynı maddenin bir başka fıkrasında; “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” denilmektedir.

Anayasanın 128’inci maddesinde ise; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” kuralı yer almaktadır.

Yukarıdaki üç kuralın kısaca özeti şu: Anayasayla Cumhurbaşkanına üst düzey yöneticilerini atama yetkisi verilmiştir. Ancak ücret ve öteki özlük haklarını belirleme yetkisi Yasayla düzenlenmek zorundadır.

Oysa 3 sayılı CB Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına, ücret tutarını; görevden alınırlarsa ya da süresi bittiği için ayrıldıklarında tazminat ödenip ödenmeyeceğini; ödenecekse tutarını belirlemeye ilişkin bir dizi yetki verilmektedir.