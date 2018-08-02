Credit Suisse, Londra'dan Frankfurt'a taşınıyor

İsviçre bankası Credit Suisse, İngiltere'nin AB'den çıkışı (Brexit) nedeniyle genel merkezini Londra'dan Frankfurt'a taşıma kararı alırken, yüz milyondan fazla doları şimdiden yeni merkezine aktardı.
Credit Suisse'in Frankfurt'ta Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası bölümünü yeniden yapılandırması bekleniyor. Taşınmanın hisselere 200 milyon dolarlık etkisinin olacağı belirtiliyor.
Almanya'ya taşınacak bankacı sayısının 50 civarında olacağı öngörülürken, bazı bankacıların Avrupa Birliği'ndeki diğer merkezlere aktarılacağı söyleniyor.
İsviçreli bankanın bünyesinde çalışan 50 borsa işlemcisini Madrid'e gönderdiği ve personelin Paris'te de işlem lisansı aldığı belirtildi.