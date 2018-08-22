COSCO yönetiminin teşvikiyle Pire Limanı İşçileri Sendikası Başkanı’na saldırı

Pire Limanı’nın işletmecisi COSCO, işçilere haklarını vermemek, toplu sözleşme görüşmelerini sabote etmek için saldırı girişimlerini sürdürüyor. Pire Limanı İşçileri Sendikası Başkanı saldırıya uğradı ve yaralandı.

Yunanistan’ın ve Akdeniz çanağının en büyük aktarma limanı olan Pire Limanı’nda çalışan işçiler Çinli COSCO ile zorlu bir toplu sözleşme mücadelesi yürütüyor. Pire Limanı, özelleştirme kapsamında COSCO tarafından işletiliyor. Toplu sözleşme masasına oturmak zorunda kalan COSCO yönetimi, değişik yöntemlerle işçilerin ücret artışı, güvenceli istihdam gibi taleplerini içeren toplu sözleşme sürecini sabote etmeye çalışıyor. Son olarak COSCO yönetiminin kurdurduğu yandaş sendikanın üyeleri, Pire Limanı İşçileri Sendikası Başkanı Markos Bekris’e saldırdı ve yaraladı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Pire Limanı’nda çalışan işçilerin örgütlü olduğu COSCO İşçileri Sendikası Başkanı Markos Bekris’in, Çinli COSCO’nun yönlendirmesiyle saldırıya uğrayarak yaralanmasını kınadığını açıkladı.

PAME açıklamasında saldırının geçen hafta sendika üyesi işçilerle yapılan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı sırasında, günün ortasında gerçekleştirildiği belirtildi.

“Sindirme taktikleri ve saldırılar bizi durduramayacak” denilen açıklamada, söz konusu türde girişimlerin işçilerin, sendikaların, örgütlü sendikal hareketin karşılık vereceği vurgulandı.

SYRIZA-ANEL iktidarının politikalarıyla patronların bu tür girişimlerini cesaretlendirdiği, bu tür saldırılarda doğrudan sorumluluğu olduğu ifade edildi.

PAME açıklamasında COSCO işçileri, birlik olmaya ve sendikalarını güçlendirmeye, toplu sözleşme sürecini daha sıkı bir mücadeleyle sürdürmeye çağrıldı.

ENEDEP: PATRON YANDAŞI SENDİKA MARİFETİYLE SALDIRI

COSCO Pire Limanı İşçileri Sendikası (ENEDEP) da bir açıklama yaptı. ENEDEP açıklamasında COSCO yönetiminin toplu sözleşme sürecini sabote etmek için değişik yöntemlere başvurduğu, bir yandaş sendika kurdurduğu ve yardakçılarını gerçek sendika başkanına saldırttığı ifade edildi.

Açıklamada “Patrona ve onun dalkavuklarına Pire Limanı’ndaki plan ve uygulamalarına tolerans göstermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Yardakçılar ve tetikçiler örgütlü mücadele dalgamızın altında kalacaktır” denildi.