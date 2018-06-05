Corbyn: Theresa May Trump'ın gümrük vergilerine karşı koyamayacak kadar zayıf

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkeye getirilen gümrük vergilerine karşı koyamayacak kadar zayıf olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye çelik ve alüminyum için gümrük vergisi getirmişti.

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May'i suçlayarak, May'in bu gümrük vergisine karşı koyamayacak kadar "zayıf" olduğunu söyledi.

May ve Trump, bu hafta G7 zirvesinde buluşacak. Görüşmede gümrük vergilerinin de ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı May'in Trump'ı "yatıştırmaya çalıştığını" ve bu sayede bir ticaret anlaşması sağlamak istediğini söyleyen Corbyn, bunu "Muhafazakarların sanrısı" diye niteledi.

Theresa May, gümrük vergileriyle ilgili açıklamasında "ABD'nin Avrupa Birliği'nin çelik ve alüminyum satışına gümrük vergisi getirme konusunda aldığı haksız karar sebebiyle derin hayal kırıklığına uğradım" demişti.

Corbyn, May'in yanıtını yetersiz bulduğunu dile getirdi.