Corbyn: Ortada İran’ı suçlayabilecek bir delil yok

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Hürmüz Boğazı’nda iki tankerin saldırıya uğramasına yönelik İran’ın olaya karıştığına dair ortada bir delilin olmadığını söyleyerek İngiltere hükümetine bu konuda dikkatli olma çağrısı yaptı.

İngiltere İşçi Partisi yöneticisi Jeremy Corbyn, İngiltere hükümetini İran’a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmakla suçladı.

Corbyn, Dışişleri Bakanlığı’nın “İran’ın rolü olduğuna neredeyse emin” açıklamalarının savaş tehlikesini arttırmaya yaradığını belirtti.

Corbyn Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “İngiltere, ABD’nin İran’ın nükleer anlaşmasından çekilmesiyle başlayan askeri bir tırmanışı körüklememek için Körfez’deki gerilimleri hafifletmek için harekete geçmeli... Tanker saldırıları hakkında güvenilir kanıtlar olmadan, hükümetin söylemleri yalnızca savaş tehdidini artıracak” dedi.

MUHAFAZAKARLARIN YORUMU: ‘ACINASI’

Muhafazakar partiden Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’sa Twitter üzerinden Corbyn’in yorumunu “Acınası ve tahmin edilebilir. Salisbury’den Orta Doğuya, Neden İngiltere’nin müttefiklerini istihbaratını ve İngiliz çıkarlarını savunmuyor?” yorumunu yaparak paylaştı. İngiltere Dışişleri’nin saldırıya dair yorumu bu konuda ABD ve BAE’yi destekler nitelikteydi. Açıklamada “İran’ın bu saldırıda bir rolü olduğuna eminiz” kelimeleri kullanılmıştı.