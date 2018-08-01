Colorado'da Cumhuriyetçi Parti logosuna 'şuursuz' orak çekiç

ABD'nin Colorado eyaletinde Anne Landman adında bir kadın, reklam panolarında bulunan Cumhuriyetçi Parti logosundaki 'O'yu orak çekiç simgesiyle değiştirdi. Landman, Trump yönetiminin politikalarına öfkelenmesi nedeniyle böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD'nin Colorado eyaletinin Grand Junction kasabasında Anne Landman adında bir bölge sakini, reklam panosunda bulunan Cumhuriyetçi Parti (GOP) logosundaki “O”yu Sovyetler Birliği'nin orak çekiç simgesiyle değiştirdi. Landman, Trump yönetiminin Rusya, göç ve ticaret politikalarına öfkelendiği için logoyu değiştirdiğini belirtti.

USA Today'e konuşan Landman "eylemi"ni “Yaşananlardan dolayı saçlarımı yoluyorum. Biz yurttaşlar bu durumu daha ne kadar çekeceğiz” sözleriyle açıkladı.

61 yaşındaki Landman, bazı reklam panolarını değiştirmek için bölge halkından maddi destek aldığını, Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlere kadar panoların bu şekilde durmasını umduğunu ifade etti.

Eyleminin olumlu karşılandığını söyleyen Landman, “Cumhuriyetçiler bile bana e-posta yoluyla yönetime dair öfkelerini dile getirip artık bu partide bulunmak istemediklerini belirttiler” dedi.

Landman'in tepkisi, Trump'ın ABD'li sermayedarların perspektifinden yaptığı çıkışların ABD'nin bir bölümü tarafından ne kadar yanlış değerlendirildiğini göstermesi açısından önem taşıyor. Kendisi bir sermayedar olan ve piyasacılığın en şaşmaz temsilcilerinden biri olan Trump, zaman zaman uluslararası sermayenin iç rekabetine ABD'li sermayedarlar adına müdahale ederken zaman zaman da kendi "aşırılıkları"nı dışavuruyor. Ancak Trump yönetiminde ABD'nin 20. yüzyıldaki örnekleri sosyalist ya da halkçı iktidarların bağımlılık zincirlerini kopartıp atan ekonomi ve ticaret politikası yaklaşımlarıyla aynı hatta olduğunu düşünmek mümkün.