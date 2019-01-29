Çöken barajla ilgili beş kişi tutuklandı, halk Bolsonaro'ya öfkeli

Brezilya’da Alman şirket Vale’ye ait demir madeninde atık barajının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 65’e çıktı, 279 kişiye ise hâlâ ulaşılamadı. Açılan soruşturmada beş kişi tutuklandı. Brezilya halkı protestolara hazırlanıyor.

Brezilya’da Alman şirket Vale’ye ait bir demir madeninin atık barajının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 65’e yükseldi. Kayıp 279 kişiye ise hâlâ ulaşılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç şirket çalışanı ile barajın denetimini yapan iki mühendisin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan iki mühendisin daha önce barajın sağlamlığını onaylayan belgeye imza attıkları belirtildi.

Vale şirketi cuma günü çöken barajın sağlamlığına ilişkin ellerinde TÜV SÜD’den alınmış 13 Haziran ve 26 Eylül tarihli beyannamelerin olduğunu söylemişti.

Üç yıl önce de Brezilya’da aynı eyalette (Minas Gerais) Alman Vale ile Avustralya şirketi BHP Billiton’ın ortaklığındaki Samarco tarafından işletilen bir madende benzer bir felaket yaşanmıştı. Madenin atık barajının çöktüğü felakette 19 kişi yaşamını yitirmiş, yüz binlerce kişinin içme suyuna zehir karışmış ve maden atıkları Doce Nehri’nden denize dökülmüştü.

BOLSONARO'NUN ÖZELLEŞTİRME PLANLARINA TEPKİ

Brezilya’nın bu yıl başında göreve başlayan aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya ise halk öfkeli. Bolsonaro katıldığı Davos Zirvesi’nde kamuya ait şirketlerin özelleştirileceğini açıklamıştı.

Financial Times’ın haberine göre, halkın öfkesi Bolsonaro’nun bu planlarını suya düşürebilir. Madenin çevresindeki duvar yazılarında hükümete Vale’nin işlettiği madeni kamulaştırma çağrısı yapılıyor. Felaketin ardından ülkenin pek çok kentinde de kamulaştırma talebiyle protesto gösterilerine çağrı yapılıyor.