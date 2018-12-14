Cohen: Trump kadınlara ödediği sus payının yasa ihlali olduğunu biliyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın kendisine iki kadına sus payı ödemesi yapma talimatını ABD'de seçim yasalarının ihlali anlamına geldiğini bilerek verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, müvekkilinin daha önceden birlikte olduğu kadınlara sus parası vermesi için emir verdiğini ve bunun yasa ihlali olduğunu bilerek yaptığını belirtti.

ABC'nin "Good Morning America" adlı programına yaptığı açıklamada Cohen, Trump'ın yasaları ihlal ettiğini bildiğini belirterek ABD Başkanının "Michael Cohen'e asla suç işlemesini söylemedim" sözlerini yalanladı. Cohen ayrıca "Trump organizasyonlarından her şey Trump'tan gelen emirlerle yapılırdı. Sus parasını vermemi de Trump emretti" dedi.

Michael Cohen, Rusya bağlantısı konusunda yalan söyleme, konuşmaması için iki kadına para ödeme ve vergi kaçırma suçlarından 36 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen'in, Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası sırasında yaptığı mali işlemleri araştıran savcılar, Cohen’in Trump’la birlikte olduğunu iddia eden model Stormy Daniels'a susması karşılığında ödeme yapması nedeniyle Amerikan seçim yasasında öngörülen mali kuralları ihlal ettiğini tespit etmişti.

