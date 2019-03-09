Çocuk tacizcisi antikomünist papazın heykeli kaldırıldı

Polonya’da antikomünist Dayanışma Hareketi’nin başlıca destekçilerinden papaz Henryk Jankowski’nin en az iki çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Jankowski’nin Gdansk’taki heykeli kaldırıldı.

Polonya’da komünizme karşı 1980’lerde gelişen ve 1990’da iktidara gelen Dayanışma Hareketi’nin başlıca destekçilerinden Papaz Henryk Jankowski’nin heykeli papazın çocuk istismarcısı olduğunun ortaya çıkmasının ardından dün kaldırıldı.

Önceki gün belediye meclisinde yapılan oylamada heykelin kaldırılması ve Jankowski’nin adını taşıyan meydanın adının da değiştirilmesi kararı verilmişti.

Jankowski’nin antikomünist Dayanışma Hareketi'ne (Solidarność) verdiği destekten ötürü 2012 yılında heykeli Gdansk’taki meydana dikilmişti.

Geçen yıl Polonya basınına konuşan iki kişi Jankowski tarafından çocukluklarında cinsel istismara uğradıklarını söylemişti. Papaz hakkında benzer suçlamalarla daha önce açılan bir soruşturma ise 2003 yılında kapatılmıştı.

2010 yılında ölen Jankowski, Polonya’da antikomünist faaliyetlerinde Dayanışma sendikasına ve lideri Lech Walesa’ya verdiği destekle anılıyordu.

Dönemin liderlerinden ABD Başkanı George H. W. Bush ve İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher da Jankowski’yi St. Brygida Kilisesi’nde ziyaret etmişti.