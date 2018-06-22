Çocuk pornosundan tutuklanan adam ABD Göçmen Merkezi'nde çocuklara bakmakla görevlendirilmiş

ABD'de çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklanan Ernesto Padron'un, ABD Göçmen Merkezi'nde çocuklara bakmakla görevlendirildiği ortaya çıktı.

ABD'de Southwest Key isimli bir göçmen merkezinin, eski sınır muhafızı Ernesto Padron'u çocuklara bakmakla görevlendirdiği açıklandı. Padron, geçmişte çocuk pornosu bulundurmaktan tutuklanmıştı.

Uzun süre yargılanan Padron'a yönelik suçlamalar "dava yoğunluğu" sebebiyle düşürülmüştü. Padron'un üstlerinin skandaldan haberdar olduktan sonra görevini askıya aldığı ve Padron'u işten çıkarttığı belirtiliyor.

Padron'un ne kadar süre çocuklara bakmakla sorumlu olduğu açıklanmazken, bu işe girmesine nasıl izin verildiği de bilinmiyor.

Southwest Key, geçmişte de çalışanlarını geçmişlerini araştırmadan işe almakla suçlanmıştı.

Southwest Key sözcüsü Cindy Casares ise merkezde yapılan incelemelerde "yüzde 1'den daha az hata bulunduğunu" ancak bu yanlışları "ciddiye aldıklarını" söyledi.

Casares, gerekli görüldüğünde çalışanların işten çıkartıldığını ya da "yeniden eğitildiğini" ifade etti.