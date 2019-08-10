Çocuk istismarcısı ve insan kaçakçısı milyoner Epstein intihar etti

Çocuk istismarcılığı ve insan kaçakçılığından hüküm giyen ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, hapishane hücresinde intihar etti.

Geçtiğimiz ay çocuğa cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarından tutuklanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, Metropolitan Correctional Center'daki hapishane hücresinde intihar etti.

Küçük kız çocuklarından oluşan bir fuhuş ağı kuran Epstein’ın yakın olduğu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın yanısıra, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew gibi isimler bulunuyordu.

30’un üzerinde çocuğa cinsel şiddet gösteren Epstein 6 Temmuz’da tutuklanmıştı. Hücresinde kendisini asarak intihar eden Epstein’ın geçtiğimiz hafta vücudunda kendisi tarafından yapılmış kesikler farkedilmişti. Geçtiğimiz hafta hücresinde bilinçsiz bir şekilde bulunan Epstein’ın kendisini öldürmeye çalıştığı iddia edilmişti.

