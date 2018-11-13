CNN Trump'a dava açtı

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir basın toplantısında tartıştığı CNN muhabirinin Beyaz Saray'a girişini yasaklaması üzerine olayı yargıya taşıdığını duyurdu.

CNN’den yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump ve bazı yardımcılarına, gezeteci Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişinin yasaklanması sebebiyle dava açıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump tarafından “yalan haber” yaptığı gerekçesiyle sıkça hedef alınan CNN son olarak Beyaz Saray muhabirinin Trump ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti. Trump, CNN muhabirine ''Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın'' diyerek çıkışırken, Beyaz Saray, yaşanan tartışma sırasında, muhabirin elinden mikrofonu almaya çalışan görevliye dokunduğu gerekçesiyle CNN muhabiri Jim Acosta'nın Saray'a giriş kartını askıya aldı. Acosta ise asla görevliye dokunmadığını söylüyor.

Trump geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında, Orta Amerika’dan ABD’ye sığınmak için yola düşen göçmen kervanıyla ilgili politikası hakkında bir soru sorduğu sırada Acosta’ya “kaba ve berbat bir insan” demişti.

Karara tepki gösteren CNN ise “hileli” bir suçlamayla Beyaz Saray’a girişinin yasaklanmasının Acosta’nın “meydan okuyan sorularına bir misilleme” olduğunu belirtmişti.

Trump, CNN muhabiri Jim Acosta’yı daha önce de bir toplantının ardından sorduğu sorular gerekçesiyle Oval Ofis'ten kovmuştu.