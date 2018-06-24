CNN International: Türkiye radikal bir değişimden geçecek

CNN International, AKP'nin 16 yıllık iktidarının en zorlu seçimiyle karşı karşıya olduğunu yazarken, cumhurbaşkanı adaylarına da dikkat çekti.

CNN International, 16 yıllık AKP iktidarının en zorlu seçimiyle karşı karşıya olduğunu yazarken, cumhurbaşkanı adaylarına da dikkat çekti.

Seçime ilişkin haberinde CNN International "Sonuç ne olursa olsun Türkiye radikal bir değişimden geçecek" yorumunda bulunarak, Erdoğan’ın referandumu kıl payı kazandığı vurgusunu da yaptı.

CNN International, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "öğretmen", İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için "dişi kurt", HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için "tutuklu" ifadelerini kullanarak Erdoğan'a karşı yarışan adayların durumuna dikkat çekti.

Ekonomik krizin vatandaşı zorladığına dikkat çekilen haberde, muhalefetin birbirinden farklı adayları Erdoğan’ın karşına çıkardığı vurgulandı.

"Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50 olmasının pek de kolay görünmediği" vurgusunun yapıldığı haberde, Muharrem İnce’nin yoğun katılımlı Ankara, İzmir ve İstanbul mitinglerine dikkat çekildi.

İlk turda "Erdoğan’ın çoğunluğun oyunu almaması durumunda ikinci turda İnce ile karşı karşıya kalacağı" yorumu yapıldı.