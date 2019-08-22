CNN: ABD Türkiye'ye Patriot teklifini resmen geri çekti

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi 'S-400 sistemini teslim alması durumunda Türkiye'ye son Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu' dedi.

CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çekti.

Haberde, kararın Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim almasına karşılık olarak verildiği belirtildi.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400 sistemini teslim alması durumunda Türkiye'ye son Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" dedi.

ŞİRKET 'HÜKÜMETLER ARASI MESELESİ' DİYEREK YORUM YAPMADI

Reuters haber ajansı Patriot sistemini üreten Raytheon şirketinin "hükümetler arası bir mesele" olduğu gerekçesiyle teklifin geri çekilmesiyle ilgili yorum yapmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen Aralık ayında, 3,5 milyar dolarlık Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu.

S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasına karşılık olarak ABD Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına katılımını askıya almıştı. Trump yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Ankara'ya CAATSA yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağına dair ise açıklama yapmadı.