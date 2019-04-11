Clooney'den Sudan tepkisi

Ünlü aktör ve film yapımcısı George Clooney Sudan'da El Beşir'i deviren darbenin yeterli olmadığını söyleyerek uluslararası topluma çağrı yaptı. "Halkın iradesini yansıtan bir devlet başkanı" vurgusu yapan Clooney, Amerikan Dış İlişkiler Konseyi üyesi ve uluslararası alanda ABD'nin politikalarının incelikli ve etkili bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

George Clooney Sudan'ın otokratik devlet başkanını devirmede yeterince ileri gidilmediğini söyleyerek Ömer El Beşir'in 30 yıldır devam eden iktidarını muhafaza edecek sistemin parçalanması için çağrı yaptı.

Bir açıklama yapan Clooney, uluslararası toplumun "Sudan'ın bir sonraki devlet başkanının halkın iradesini yansıtması"nı garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Clooney El Beşir'in "zorba ve iflas etmiş bir sistemin lideri olduğunu söyledi ve darbenin sahnedeki yüzü Savunma Bakanı Awad Muhammed Ibn Ouf'un da El Beşir'in Darfur'daki suçlarının yanında olduğunu hatırlattı.

Clooney El Beşir'in iade edilmesi ve suçları nedeniyle Lahey'de yargılanması gerektiğini söyledi.

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ ÜYESİ

2009'da Time'ın Time 100 - "Dünya'daki en etkili isimler" listesine giren Clooney, Ocak 2008'den beri Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak görev yapıyor. Clooney aynı zamanda ABD'nin Dış İlişkiler Konseyi'nin de bir üyesi.

Clooney'nin değerlendirmelerinin ABD'nin resmi Sudan politikasına paralel olduğu ve farklı bir kanaldan ifadesi olarak görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

WASHINGTON AÇIKLAMA YAPMADI

Şimdiye dek ABD'den Sudan'daki gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Washington'ın uzun bir zamandır konuyla ilgili Suudi Arabistan gibi müttefikleri aracılığıyla dolaylı müdahaleleri sürdürdüğü belirtilirken, 2012'de bir darbe girişimini denediği kaydediliyor.