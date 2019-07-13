Clinton’un e-postalarını silmesine ilişkin arşiv yöneticisinden itiraf

Hillary Clinton’un Dışişleri Bakanı olarak görev süresi boyunca 'state.gov' yerine özel bir e-posta sunucusunu kullanması ve e-postalarını silmesi üzerine yürütülen mahkemede ifade veren arşiv yöneticisi John Hackett, 30 binden fazla e-postanın silinmesine olanak verdiğini itiraf etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın kayıtlarını yürüten belge yönetim kuruluşu Bilgi Programları ve Hizmetleri'nin eski direktörü olan John Hackett, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Ulusal Arşiv prosedürünü izlemeden 30.000 e-postayı silmesine izin vermesine ilişkin suçlamayı kabul etti.

Hackett, 2012’de Libya’ya yönelik saldırıya dair 296 e-postaya resmi yetkililerin “uygunsuz” bir müdahalesinin söz konusu olabileceğini de söyledi.

Hackett, Nisan 2013 ile Mart 2016 arasında Bilgi Programları ve Hizmetleri’nde görev yaptı. Diğer görevlerinin yanı sıra, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası düzenlemelrini yerine getirmek, Dışişleri Bakanlığı belgelerini arşivlemekle görevliydi.

CLINTON KABUL ETMİŞTİ

2015 yılında Hillary Clinton, "kişisel ve özel" nitelikte 30.000'den fazla e-postayı sildiğini doğrulamıştı. FBI daha sonra e-postaların 17.000'den fazlasını kurtarmayı başardı ve çoğunun işle ilgili olduğunu açıkladı.

2017'de Dışişleri Bakanlığı Adli Gözetimine teslim edilen materyaller, Clinton'un devlet vakıfları karşılığında özel ve devlet ‘bağışçılarından’ Clinton Vakfı'na yüklü miktarda yapılan bağışlar sonucunda kişilerin atamalarının ve hükümet sözleşmelerinin gerçekleştiğini göstermişti.