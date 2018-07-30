Çipras'tan yangın bölgesine 'hırsız gibi' ziyaret

Yunanistan Başbakanı Çipras, Atina yakınlarında gerçekleşen ve büyük bir facia halini alan yangından en çok zararı gören Mati'ye yedi gün sonra ziyarette bulundu. Çipras'ın bu sabah kısa süreli ve halktan adeta kaçarak gerçekleştirdiği ziyaret büyük tepki topladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Attiki bölgesindeki yangınlardan en çok etkilenen noktalardan olan Mati'ye resmi programında yer almayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yunanistan devlet haber ajansı tarafından ancak bittikten sonra duyurulan ziyaretin Başbakanlık tarafından önceden ilan edilmemiş olması ve ziyarette devlet televizyonu ERT dahil herhangi bir basın kuruluşunun bulunamaması dikkat çekti.

YANGIN MAĞDURLARINDAN KAÇTI

Başbakan Çipras'ın kısa sürmesi ve halktan kaçırılmasıyla tepki çeken ziyareti, "Çipras yangın mağdurlarından kaçıyor, medyaya protesto görüntüsü vermek istemiyor" şeklinde yorumlandı.

Yangının başlamasından 7 gün sonra vatandaşlardan kaçarcasına gerçekleşen ve sadece birkaç dakika süren ziyaret, Yunanistan medyasında "Çipras'tan yeni rekor" ve "hırsız gibi ziyaret" başlıklarıyla yer buldu.

Gelen tepkiler üzerine "gizemli ziyaret"e ilişkin Başbakanlık resmi twitter hesabından fotoğraflar yayınlandı.

Επισκέφθηκα σήμερα το τόπο της τραγωδίας. Συνομίλησα με πολίτες, μηχανικούς, στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές. Ανείπωτη θλίψη μα και απέραντος σεβασμός σε όσους έδωσαν την άνιση μάχη με τις φλόγες και τώρα δίνουν τη μάχη της αποκατάστασης. pic.twitter.com/nWt7RGQAvb — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 30, 2018

MATİ'DEKİ YANGIN ANINDAN GÖRÜNTÜLER

Yaşanan yangın faciasında hükümetin sorumluluğuna ve kemer sıkma politikalarının payına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kamuoyunu aydınlatan açıklamaların yanı sıra, yangın sırasında Mati'de bulunanların yaşadığı dehşete ilişkin ayrıntılar da basına yansıyor.

Dün 902.gr'nin yayınladığı videoda, Mati’de yangından kaçan, limana sığınan ve dumandan boğulma tehlikesi yaşayan insanların içinde bulunduğu çaresizlik görülüyor.

Görüntüleri çeken Nikos Verikokkidis, esen şiddetli rüzgarın yangının oluşturduğu mikroiklimin sonucu olduğunu belirtiyor.

Verikokkidis, videonun başında, "Cehennemden röportaj. Mati, gerçek bir cehennem şu anda" diyerek duygularını dile getiriyor.