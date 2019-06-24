Çipras'tan Türkiye'ye sondaj yanıtı: Aklından bile geçirme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'yi Meis adası açıklarındaki sondaj faaliyetine karşı uyardı ve 'bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini' söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile yaşanan sondaj krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Çipras, Atina'nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

Çipras ayrıca Avrupa Birliği'nin bu hafta Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda Ankara'ya, Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti.

Çipras, Türkiye’yi Meis adası açıklarındaki sondaj faaliyetine karşı uyardı ve "Bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini" söyledi.