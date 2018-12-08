Çipras’tan Putin’e: Türkiye'nin ’S-400’ alması kaygı verici

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Moskova’yı ziyareti sırasında Putin’e Türkiye’nin S-400 almasından rahatsızlığını ilettiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın almasından rahatsızlığını belirttiği bildirildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Çipras, Putin’e Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması dolayısıyla kaygısını iletti.

Putin ile görüşmesi sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan Çipras “Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, bu bölgede yeni oluşturulan enerji haritasını, Rusya’nın rolünü ve iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerini konuştuk. Başkan Putin’e Türkiye’nin silahlanma programından duyduğumuz kaygıyı ifade ettim. Çünkü bu bizim ülkemize karşı bir casus belli’nin (savaş nedeni) sürdürülmesine neden oluyor” diye konuştu.