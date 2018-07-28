Çipras'a eski maliye bakanından 'kundaklama' eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yangın faciasıyla ilgili kundaklama açıklamalarına SYRİZA'nin eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'ten eleştiri geldi.

Yunanistan'da SYRİZA hükümetinin eski maliye bakanı Yanis Varufakis, Başbakan Aleksis Çipras'ın, 88 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin kundaklama iddiasında bulunmasını eleştirdi.

Guardian'ın haberine göre, eski maliye bakanı Varufakis "Yunan hükümetleri geleneksel olarak vurguncuları, kundakçıları, teröristleri ve hatta yabancı ajanları suçlamayı uygun bulmuştur. Bu türden iddialarla yetkililer hazırlıksız olduklarını ve uygun yasaları ve güvenlik düzenlemelerini benimsemek ve uygulamaktaki başarısızlıklarını kabul etmekten kaçınmış oluyorlar" diye konuştu.

Çipras dün yaptığı açıklamada faciayla ilgili siyasi sorumluluğu kabul ettiğini açıklamış ancak istifa çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

Öte yandan yangından en çok etkilenen Maraton'un iki belediye başkan yardımcısı vicdanlarının görevde kalmaya izin vermediğini belirterek istifa ettiklerini açıkladılar.

