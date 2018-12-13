Çipras, Yunanistan Rekabet Komisyonu'na avukatını atadı

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, ülkenin Rekabet Komisyonu'na yasal ekibinin başındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Vassiliki Thanou'yu atadı. Atama eleştirilere yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, ülkenin Rekabet Komisyonu'na yasal ekibinin başındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Vassiliki Thanou'yu atadı.

Atamaya tepki gösteren ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi, bir açıklama yayınlayarak, kararı "[Rekabet Komisyonu'nun] bağımsızlığının mutlak olarak ihlali" diyerek eleştirdi.

AB yasaları doğrultusunda ülkedeki serbest rekabet koşullarını denetleyen kuruma Thanou'nun atanması, Yeni Demokrasi'nin açıklamasında, "ülkenin ekonomik kalkınması ve tüketici hakları için çok önemli bir kurumu ayaklar altına alan... bariz bir siyasi kayırma" olarak tanımlandı.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde, Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi bekleniyor. Muhafazakar Yeni Demokrasi partisinin şimdiden anketlerde hükümetteki sosyal demokrat SYRIZA'dan önde olduğu görülüyor.