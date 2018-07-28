Çipras: Yangının siyasi sorumluluğunu kabul ediyorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, en az 83 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının tüm siyasi sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, en az 83 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının tüm siyasi sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.

Yunanistan Başbakaın "Çok karmaşık duygular içindeyim... İnsanların beklenmedik ve haksız bir şekilde hayatlarını kaybetmesinin acısını ve ağırlığını hissediyorum. Aynı zamanda yaptığımız her şeyin doğru olup olmadığı konusunda da büyük ızdırap çekiyorum" diye devam etti.

Çipras insanların yardımına zamanında koşamadıkları için itfaiyecilerin suçlanamayacağını belirtti. Çipras bölgedeki kaçak yapılaşma ile ilgili olarak hızlı şekilde adım atılacağını da ekledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangın bölgesindeki kaçak yapılaşmanın felaketin büyümesine yol açtığını söylemişti. Kaçak yapıların ormanlık bölgeye çok yakın olması ve denize kaçış yollarını tıkamasının, can kayıplarını artırdığı belirtilmişti.