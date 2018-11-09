Çipras: Türkiye'yi dışlamıyoruz ancak tehditleri hoşgörmeyeceğiz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’de diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturduklarını belirterek ‘Türkiye’yi dışlamıyoruz. Türkiye bir karar vermeli’ dedi. Çipras karasularının genişletilmesinin ikili bir mesele olmadığını ancak 'tehditleri hoşgörmeyeceklerini' söyledi. Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz’de bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturduklarını belirterek Türkiye’yi dışlamadıklarını söyledi ve “Türkiye karar vermeli” dedi.

Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını Türkiye’nin savaş tehdidi sayacağı açıklamaları hakkında konuşan Çipras, bu konuda “haklarını” kullanacaklarını belirterek “Türkiye uluslararası hukuka uymalı” dedi.

Yunanistan’ın Alfa televizyonunda katıldığı programda konuşan Çipras, karasularını genişletme kararının ikili ilişkilerle ilgili bir mesele olmadığını söyledi. Çipras “Yunanistan kimseye bir tehdit değil ve kimsenin tehdidini sineye çekecek de değil” diye konuştu. Türkiye ile egemenlik haklarından vazgeçmeden diyaloğu sürdürmeden yana olduklarını söyleyen Çipras “Karasularımızı genişletme zamanlamasıyla ilgili herhangi bir tehdidi hoşgörmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini Türkiye’ye davet ettiğini de dile getiren Çipras, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Makedonya ile varılan isim anlaşmasının Yunanistan’ın çıkarına olduğunu savunan Çipras, Savunma Bakanı Kammenos’un anlaşma parlamentoya geldiğinde aleyhte oy kullanacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyaysa yanıt vermedi.



Yunan Kathimerini gazetesinde önceki gün yayımlanan bir analizde, ABD ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de çatışma doğurabileceği uyarısı yapılmıştı. İsrail'den başlayıp Kıbrıs ve Yunanistan'dan geçerek Polonya'ya ulaşan yeni bir eksenin oluşmakta olduğuna değinilen yazıda, ABD ile yakınlaşmanın Yunanistan açısından taktiksel bir manevra olduğu vurgulanmıştı.

