Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 'Türkiye'deki seçimler son derece demokratik ortamda gerçekleşti' dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'deki seçimlerin "son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini" söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias da resmi olmayan seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Çipras, pazar gecesi Brüksel'de Avrupa Birliği liderlerinin "sığınmacı sorununa çözüm bulma" amacıyla yaptığı acil toplantıya katıldığı sırada gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Çipras "Seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var" dedi.

Seçimlerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla tebrik etti.