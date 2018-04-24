Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye, Avrupa Birliği yolundan hızla uzaklaşıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundan hızla uzaklaştığını" söyledi.

Euronews'in haberine göre parlamentoda partisi Syriza'nın milletvekillerine seslenen Çipras, "Ankara'nın Avrupa güzergahında rotasından kaydığını" belirtti.

Çipras, "Son günlerde Türkiye, Avrupa ideallerinden uzaklaşma fikriyle hareket eden bir ülke şekline büründü. Öyle görülüyor ki Türkiye rotasından sapma riskiyle karşı karşıya ve Avrupa hedeflerinden giderek uzaklaşıyor" diye konuştu.

Çipras Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeriyle ilgili takas teklifinin kabul edilemez olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"İki Yunan askerinin en kısa sürede dönmesini arzu ediyoruz. Elbette bu durum, hukuk kuralları çerçevesinde belirtildiği şekliyle olmalı. Bunun yanında Türkiye'nin teklifini açık bir dille reddediyoruz. Bize önerilen ön koşullar kesinlikle kabul edilemez."