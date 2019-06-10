Çipras istifasını sundu: Yunanistan erken seçime gidiyor

Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yerel seçimlerde başarısız olan Yunanistan Başbakanı Çipras, bugün hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanına sundu. Yunanistan erken seçime gidecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentonun feshedilerek erken seçimlere gidilmesi talebini Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’a iletti.

Pavlopulos talebi kabul ederek gerekli düzenlemenin yapılacağını duyurdu.

26 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri ile yerel seçimlerde ana muhalefetteki merkez sağ parti Yeni Demokrasi'nin gerisinde kalan SYRIZA lideri Çipras, erken seçim kararı aldığını açıklamıştı.

Normalde Ekim ayında yapılması beklenen seçimler için 4 ay sürenin uzun olduğunu kaydeden Çipras “uzatmalı bir dönemin ulusal ekonomiye tehdit oluşturacağı”nı ileri sürdü.

Çipras, Pavlopulos’tan parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmesini istedi. Hükümetin önerisini kabul ettiğini açıklayan Pavlopulos, erken seçim için gerekli düzenlemenin yapılacağını bildirdi.

Yunanistan hükümeti daha önce erken seçimin 7 Temmuz’da yapılmasını istediğini duyurmuştu.

