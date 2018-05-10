Çipras: İsrail'le işbirliğimizle Akdeniz barış denizi olacak

Yunanistan Başbakanı Çipras İsrail ve Kıbrıs ile ortak projeleri olan Doğu Akdeniz Boru Hattı'nın üç ülke arasındaki işbirliğinin sembolü olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da 'Büyük bir ittifak kuruyoruz' dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz Boru Hattı (East Med) projesini İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin sembolü olarak niteledi. Üç ülkenin işbirliğiyle Akdeniz’in “barışın denizi” haline geleceğini öne süren Çipras proje için imzaların bu yıl içinde atılacağını belirtti.

Önceki gün Lefkoşa’da Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderlerinin zirvesinin gündemini oluşturan boru hattı projesiyle ilgili olarak Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de “Bu proje rakip bir ortak çıkarlar ve net stratejik fayda ağı yaratacak. Hayata geçtiğinde Avrupa Birliği’nin enerji tedarikinin güvenliğine somut katkı sağlayacak” dedi. Anastasiadis AB’nin teknik incelemeler için projeye 34,5 milyon avro fon aktardığını kaydetti.

İsrail’den İtalya’ya Kıbrıs ve Yunanistan’dan geçerek uzanacak olan boru hattının 6 milyar avroya mal olması ve inşasının 6-7 yıl sürmesi bekleniyor. Hattın yılda 20 milyar metreküp gazı Avrupa’ya taşıması öngörülüyor.

NETANYAHU: BÜYÜK BİR İTTİFAK İNŞA EDİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Büyük bir ittifak inşa ediyoruz, demokrasilerimiz arasında iyinin ittifakı” ifadelerini kullandı. Netanyahu üç ülke arasındaki “sıcak, yakın ve doğrudan temasa” değinerek birkaç yıl önceye bakıldığında buna inanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Çipras, Netanyahu ile Anastasiadis’ın toplantısı sırasında üç ülkenin enerji, bilim ve teknoloji bakanları da ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıların ardından İsrail ve Kıbrıs arasında organize suçla mücadele ile ortak bir film prodüksiyonu için “kamu güvenliği işbirliği anlaşması” imzalandı.

