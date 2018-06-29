Çipras: Almanya’nın yükünü paylaşırız

Avrupa Birliği zirvesi sona ererken sığınmacı krizinde Merkel'in aradığı Avrupa içi çözüme Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'tan olumlu yanıt geldi. Çipras, 'gerekirse sorumluluğu paylaşırız' dedi.

Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği(AB) zirvesine 10 saat süren tartışmalarla damga vuran sığınmacı krizi üzerine liderlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AB ölçeğinde çözümlere odaklanılan zirvenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya’dan anlaşma kapsamında gelecek sığınmacılar için "sorun olmaz" dedi.

Financial Times’a konuşan Çipras, "Eğer bunun bir Avrupa sorunu olduğuna inanıyorsak, bu insanların hepsinin Almanya'ya gitmesinin adil olmadığını söylemeliyiz" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Eğer yardımcı olacaksa, insan kaçakçılarına bir mesaj vermek amacıyla sığınmacıların Almanya'dan dönüşünü çok da umursamayız."

Ülkenin kuzey sınırını ayda 50 ile 100 mültecinin geçtiğini söyleyen Çipras, Almanya ile imzalanacak bir anlaşmanın Yunanistan için sorun yaratmayacağını söyledi. Bu yıl şimdiye kadar 13 bin kişinin Yunanistan'a girdiği bilinirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede toplam 60 bin sığınmacı ve mülteci bulunuyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA SINIRLAR KAPATILACAK

Merkel için Avrupa ülkelerinin "sorumluluğu paylaşması" daha önemli bir role sahip. Merkel'in aynı zamanda koalisyon ortağı olan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bugün bitecek olan AB zirvesinden bir sonuç çıkmadığı durumda Almanya sınırlarını fiilen tek taraflı olarak kapatıp, mültecileri geri çevirmekle tehdit etmişti.