Çipras, Akdeniz zirvesinin ardından Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gelecek hafta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Ziyaretin Kıbrıs'ta toplanan Akdeniz’e kıyısı olan yedi Avrupa Birliği üyesi ülkenin katıldığı MED7 zirvesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakapoulos, "Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ilk gününde Çipras'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Canakopoulos, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirileceğini aktardı.

Canakopoulos ayrıca Çipras'ın ertesi gün İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.

'AKDENİZ ZİRVESİNİN SONUÇLARINI AKTARACAK'

Kıbrıs'ta yayın yapan Fileleftheros gazetesinin haberine göre Çipras, Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretinde, Akdeniz’e kıyısı olan yedi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin biraraya geldiği MED7 zirvesinden çıkan sonuçları iletecek.

Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta gerçekleşen MED7 zirvesi çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la dün biraraya geldi.

Geçen ay, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi için Avrupa Birliği içerisinde "aktif çalışma" yürüttüklerini ifade eden Çipras, Türkiye'nin AB üyeliği için destek vereceklerini açıklamıştı.