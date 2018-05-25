Cinsel istismarcı Harvey Weinstein tecavüzden gözaltına alındı

Cinsel saldırı suçlamalarıyla tanınan yapımcı Harvey Weinstein, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu ancak geçen yıl ortaya çıkan yapımcı Harvey Weinstein hakkında savcılar nihayet iki resmi suçlamada bulundu. Polise teslim olan Weinstein, mahkemeye çıkarıldı.

Sputnik'in haberine göre Hollywood'un en ünlü yapımcılarından biriyken gücünü kullanarak yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu, bunları örtbas ettiği, hatta mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ortaya çıkan Harvey Weinstein'a sonunda yargı yolu gözüktü.

Polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından gözaltına alınan yapımcı, mahkemeye sevk edildi.

Onlarca kadının itham ettiği "Hollywood imparatoru" hakkında Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

2 MİLYON DOLAR KEFALET

Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında seks suçları soruşturması başlattığı Weinstein, Los Angeles ve Londra'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.