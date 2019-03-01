Cinsel istismara uğrayan 11 yaşındaki çocuk doğum yapmaya zorlandı

Arjantin'de cinsel istismara uğrayıp hamile kalan 11 yaşındaki çocuğun kürtaj talebinin reddedilip doğum yapmaya zorlanması büyük tepkiye yol açtı.

Arjantin'de istismara uğrayan 11 yaşındaki çocuğun kürtaj talebi reddedilip doğum yapmaya zorlanması tepkilere neden oldu.

Euronews'te yer alan habere göre, hamile kalan çocuk 19 haftalık iken kürtaj olmak için Tucuman bölgesindeki bir hastaneye başvurdu. Doktorların 5 hafta boyunca karar alamamasıyla hamilelik 23 haftayı geçti. Kürtajı riskli bulan doktorlar daha sonra küçük çocuğu sezaryenle doğum yapmaya mecbur bıraktı.

Yetkililerin ivedilikle olayla ilgili soruşturma başlatmasını isteyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Margaret Wurth, "11 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını tehlikeye atıp, rızası dışında hamileliğini sürdürmeye zorlanması yetkili makamların gücünü kötüye kullanmasının iğrenç bir örneğidir" dedi.

Uluslararası Af Örgütü de yetkili mercilerin çocuğun kürtaj olmaması için önüne engel üzerine engel çıkardığı yorumunu yaptı.

Kadın hakları derneği CLADEM ile ANDHES küçük çocuğun kürtaj olabilmesi için kampanya başlatmış ve adli makamlara küçük çocuğun haklarına ve taleplerine saygı duyulması çağrısında bulunmuştu.

Arjantin'de 6 ay önce kürtajın 14 haftaya kadar yasallaşmasını içeren kanun teklifi çok az bir oyla reddedilmişti.

Arjantin'de sadece tecavüz vakalarında veya annenin hayati riski bulunması durumunda kürtaja izin veriliyor.