'Çinliler Trump'ı överseniz onun da sizi övdüğünü fark ettiler'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin yönetimiyle görüşmeye nasıl hazırlandığı ve görüşmenin kimi detayları açıklandı.

ABD'li gazeteci Michael Wolff'un Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak yazdığı kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin yönetimiyle görüşmesine dair kimi detaylar yer aldı.

Kitapta Trump'In Çin lideri Şi Cinping'in adını söylemekte zorlandığı belirtilerek, bu sebeple danışmanlarının Trump'tan Şi Cinping'i kadın gibi düşünerek ona İngilizce'de kadınlar için kullanılan "she" ("şi") zamirini kullanmasını söyledikleri aktarılıyor.

'ÇİNLİLER FARK ETTİ'

Kitaba göre Trump'ın Şi Cinping'in adını öğrenmek için girişimleri ve görüşme öncesinde aldığı Çince dersleri Çinliler tarafından hoş karşılandı.

Kitapta Çinlilerin görüşmede uyumlu bir havada oldukları ve Trump'ı memnun etmek istedikleri söyleniyor.

Wolff'un aktardığına göre Çinliler kısa sürede "Trump'ı överseniz onun da sizi öveceğini" de fark etti. Trump'ın seçilmesinden önce Çinle yaşadığı gerilimin ABD'de yapılan görüşmeyle son bulduğu düşünülüyordu.