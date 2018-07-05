Çinli teknoloji devi ZTE'de yönetim değişikliği, yeni CEO belli oldu

Çinli teknoloji devi ZTE'de kapsamlı yönetim değişikliği yaşanıyor. şirketin yeni CEO'su belli olurken, ABD medyası değişimi şirketin ABD hükümetiyle uyumlu çalışma girişimi olarak yorumluyor.

Çinli teknoloji devi ZTE'de ABD yaptırımları sonrasında önemli yönetim değişikliği yaşanıyor.

CNN'e göre şirketin yeni CEO'su belli olurken, değişimin ABD hükümetini memnun etmek için yapıldığı öne sürülüyor.

ZTE'nin yeni CEO'su Şu Ziyang'ın, 1998'den beri şirket bünyesinde bulunduğu ve daha önce şirketin Almanya kolunu yönettiği bildiriliyor.

Habere göre Çin, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde yönetim kurulunu da değiştirmişti.

Akıllı telefonlar ve internet ekipmanları üreten şirket, Nisan ayından beri ABD cezaları sebebiyle kriz yaşıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, şirketin "İran yaptırımlarını deldiği" iddiasıyla ABD ürünleri ve yazılımları kullanmasını yasaklamıştı.