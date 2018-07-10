Çinli şirket BMW için elektrikli araç bataryası üretecek

Çinli şirket CATL, Almanya'da bir tesis açarak BMW için elektrik araç bataryası üretmeye başlayacak.

Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL), Avrupa'daki ilk üretim tesisini Almanya'da açacak.

Şirketin BMW ile anlaşmaya vardığı ve Alman otomobil üreticisine lityum-iyon batarya sağlayacağı belirtiliyor.

Avrupa'nın kendi bataryasını üretecek kabiliyetinin olmadığı, bu durumun Avrupalı otomobil üreticilerinin elektrikli araç konusunda geri kalmasına yol açabileceği söyleniyordu.

Tesisin açılması için anlaşmaya Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Almanya ziyareti sırasında varıldı.

Projenin ilk aşaması için 240 milyon avro yatırılacağı belirtilirken, gelecek yıllarda toplam maliyetin 4 milyar avroya ulaşacağı bildiriliyor.

CATL, elektrikli araç bataryaları konusunda dünyanın en büyük şirketi durumunda. CATL sözcüsü Robin Zeng, Avrupa'daki tüm otomobil üreticilerine batarya sağlamak istediklerini aktarıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CATL tesisi açılmasını "olumlu bir adım" olarak gördüğünü, ancak Avrupa'nın Çin'le bu konuda rekabet etmesini isteyeceğini söyledi.