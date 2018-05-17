Çinli özel şirket uzaya ilk roketini gönderdi

Pekin merkezli özel şirket OneSpace uzaya ilk kez roket gönderdi. Test sahasında fırlatılan Chongqing Liangjiang Star isimli roket 273 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra dünyaya düştü.
Şirket tarafından fırlatılan roketin OS-X serisine ait olduğu, bu serinin araştırma amaçlı yörünge-altı uçuşlarda kullanılacağı belirtiliyor.
OneSpace 2020'ye kadar 20 adet OS-X roket üretmeyi planlıyor. Bu roketlerin 800 kilometre yüksekliğe 100 kilogram taşıyabilmesi planlanıyor.
Şirketin M serisi roketleriyse mikro-uydu sektöründe rekabet etmeyi amaçlıyor.
Çin'de uzay sektöründe ağırlık devlet kuruluşları ve orduda. Ancak 2014 yılında yapılan düzenlemeyle özel şirketlerin uydu üretmesine ve fırlatmasına izin verilmişti.