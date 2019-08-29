Çinli milyarder ve Steve Bannon'dan videolu 'Hong Kong' mesajı

Çin hükümetine karşıtlığıyla bilinen milyarder Guo Wengui, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'la birlikte Hong Kong eylemlerine ilişkin bir video yayımladı. Guo, Çin'in eylemcilerin 'beş talebini' yerine getirmesi gerektiğini savundu.

Çin hükümetine karşıtlığıyla bilinen milyarder Guo Wengui, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'la birlikte Hong Kong eylemlerine ilişkin bir video yayımladı.

Guo, videoda Bannon'la 'Hukukun Üstülüğü Fonu' ile Hong Kong eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.

Çin'in Hong Kong'taki eylemcilerin 'beş talebini' yerine getirmesi gerektiğini savunan Guo, Hong Kong'un bağımsızlığını savunmadıklarını öne sürdü.

Bannon'la söz konusu 'beş talep' konusunda tamamen uzlaşıldığını söyleyen Guo, "Bu işte bireysel çıkarlarımız varsa, cehennemde lanetlenmeliyiz. Olası cezalar için tüm sorumluluğu üstleniyoruz" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong protestolarını çarpıttığını öne süren Guo, ABD ve Batı ülkelerinin Hong Kong'lu protestocuları sığınmacı olarak kabul etmeleri için elinden geleni yapacaklarını söyledi.