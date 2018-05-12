Çinli kadın 300 bin dolarlık 'ayrılık ücreti'ni reddetti

Çin'de zengin bir ailenin oğlu ayrılmak istediği kız arkadaşına 2 milyon yuan dolusu bir bavul verdi. Kadın parayı kabul etmeyip buluştukları barda bırakınca, olay basına yansıdı.

Çin'in Hangzhou kentinde bir kadın, erkek arkadaşının ayrılık sonrası kendisine verdiği para dolu bavulu bir barda bıraktı.

Barda çalışanlar, Pazartesi günü erken saatlerde kapanış için hazırlanırken bavulu fark ettiler. Bavul açıldığındaysa içinden 315 bin dolar değerinde, 2 milyon yuan etrafa saçıldı, çalışanlar bavulu yakındaki bir polis merkezine götürdü.

Yaklaşık bir saat sonra, genç bir adam eski kız arkadaşıyla birlikte polis merkezine geldi. Genç adam, bavulun kendisine ait olduğunu ve kız arkadaşına bir "ayrılık ücreti" olarak verdiğini açıkladı. Çin'de "ayrılık ücretleri", romantik ilişkiler biterken bir tazminat olarak görülebiliyor.

Genç adam “Ona sadece 2 milyon yuanım olduğunu söyledim ve sonra gittim" derken, polise konuşan kadın ise parayı kabul etmediğini ve bavulu geride bıraktığını telefon açarak adama söylediğini anlattı. Bir başka iddia ise kadının 10 milyon yuan istediği için parayı geride bıraktığı yönünde oldu.

Bilişim sektöründen zengin bir ailenin oğlu olduğu belirtilen adama, polisin daha dikkatli olması gerektiğini söylediği, adamın ise "2 milyon yuan mı çok, ayrıldığımız için kız arkadaşıma vermek istedim hepsi bu" dediği iddia ediliyor.