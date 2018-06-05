Çin'le Gana arasında 10 milyar dolarlık boksit madenciliği anlaşması

Çin, Gana'dan boksit çıkartmak için 10 milyar dolar değerinde madencilik anlaşması yaptı. Çin, Gana'da boksit madenciliği karşılığında altyapı inşa edecek.

Gana'yla Çin arasında 2017 yılının Haziran ayında yapılan anlaşmayla Gana ülkedeki boksitin yüzde 5'ini Çin'e vermeyi kabul etmişti. Çin ülkeden boksit çıkartmak karşılığında Gana'ya altyapı projeleri inşa etmeyi önermişti.

10 milyar dolar değerindeki anlaşmayla birlikte Çin Gana'dan boksit çıkartmaya başladı. Gana'daki toplam boksitin değerinin 460 milyar doları bulabileceği söylenirken, rafine edilen boksitten elde edilen alüminyum oksitin değerinin son yıllarda giderek arttığı, Gana'nın bu artıştan faydalanmak istediği bildiriliyor.

Boksit, aralarında uçak, otomobil, mutfak malzemesi ve bazı çimento türlerinin de bulunduğu pek çok farklı üründe kullanılıyor.

MADEN, PETROL KARŞILIĞINDA ALTYAPI İNŞASI

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, boksitten elde edilen gelirlerle "Yardımların Ötesinde Gana" vizyonunu hayata geçirebileceklerini söylüyor. Afrika ülkelerinin borç problemleri sebebiyle Çin nakit yerine ham madde kullanarak anlaşma yapmayı tercih ediyor.

Gana ile yapılan anlaşmaya benzer olarak, Angola'dan petrol, Gine'dense çeşitli madenler yapılan yollar, köprüler ve diğer altyapı yatırımları karşılığında alınıyor.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ ORMANIN YÜZDE 80'İ YOK OLDU

Gana'daki boksit madenciliğine çevreciler tarafından bölgedeki kimi türlerin yalnızca orada bulunduğu, madenciliğin ormanı ve suyu kirlettiği belirtilerek karşı çıkılıyor. Gana uzun süre boyunca dünyaya büyük miktarda ahşap ihraç etmişti. Ancak ülkenin ormanlık alanı son yıllarda giderek küçüldü.

Gana Orman Komisyonu'nun 2016 yılı raporuna göre 1990'lardan beri Gana devleti kontrolündeki ormanlık alanların yüzde 80'i yasa dışı faaliyetlerle yok oldu.