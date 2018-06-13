Çin'le doğalgaz boru hattı tamamlanıyor, Rusya pazar 'çeşitlendiriyor'

Rus doğalgazını Çin'e taşıyacak, 'Sibirya'nın Gücü' adlı dev boru hattı projesinde sona yaklaşılıyor.

Rusya ve Çin arasında inşa edilen ve dünyanın en büyük doğalgaz boru hatlarından biri olan "Sibirya'nın Gücü" boru hattı yüzde 85 oranında tamamlandı. Rusya ve Çin arasında inşa edilen ve dünyanın en büyük doğalgaz boru hatlarından biri olan "Sibirya'nın Gücü" boru hattı yüzde 85 oranında tamamlandı. Rus enerji tekeli Gazprom'un 2017 yılında 2,6 milyar dolar yatırdığı projeye, bu yıl da 3,47 milyar dolar harcamayı planladığı açıklandı.

"Doğu Yolu" adı da verilen boru hattının Rusya'yı Çin'in başlıca doğalgaz tedarikçilerinden biri haline getireceği düşünülüyor. Gazprom'un Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile imzaladığı 400 milyar dolarlık ve 30 yıl süresince yılda 38 milyar metre küp Rus doğalgazını Çin'e taşıması öngörülen proje için ilk imzalar 2014 Mayısı'nda atılmıştı.

38 MİLYON METRE KÜP DOĞALGAZ

Gazprom'un Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile 2014 Mayısı'nda imzaladığı 400 milyar dolarlık anlaşmaya göre, 30 yıl süresince yılda 38 milyar metre küp Rus doğalgazı bu boru hattı aracılığıyla Çin'e taşınacak.

Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçilerinden biri olan Rusya'nın Avrupa'ya yılda 166 milyar metre küp civarında doğalgaz sattığı düşünülecek olduğunda, bu boru hattının Rusya için önemi daha iyi anlaşılıyor. Avrupa'nın Rusya'ya doğalgaz konusunda bağımlı olduğu biliniyor. Aynı şekilde Rusya da Avrupa'ya doğalgaz satışından elde ettiği gelire ihtiyaç duyuyor.

Rusya'nın Avrupa'ya sattığının dörtte biri boyutunda bir doğalgaz satışını Çin'e yapması, Rus ekonomisini ABD, AB ülkeleri ve NATO'nun olası yaptırımlarına karşı daha korunaklı hale getireceği düşünülüyor.

Moskova ve Londra arasındaki mesafeden daha uzun olan, 3 bin kilometrelik boru hattı için Çin ve Rusya arasındaki pazarlığın 10 yıldan uzun sürdüğü ifade ediliyor. Boru hattıyla gerçekleştirilecek ilk teslimatın 2019 yılında başlaması planlanıyor.