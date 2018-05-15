Çin'in yerel kahvecisiyle Starbucks arasında 'tekel' kavgası

Çin’in yeni kahve markası Luckin Coffee, Starbucks’ı kendilerine kahve satışını engelleyerek Çin pazarını tekelleştirmekle suçluyor.

Çin’in yeni kahve markası Luckin Coffee, Starbucks’ı pazarı tekelleştirmekle suçladı. İddiaya göre ABD firması, diğer kahve dükkanları ve sanayi tedarikçilerine baskı yapıyor ve Luckin Coffee'ye kahve satışını engelliyor.

Şirket Starbucks'a yazdığı bir mektupta, Seattle merkezli kahve zincirinin Çin'de birçok mülk sahibi ile özel sözleşmeler imzaladığına dikkat çekti ve üst düzey tedarikçilerin birçoğunun Luckin Coffee'ye ürün satışını bırakmasını istediğini belirtti.

Luckin Coffee'nin CEO yardımcısı Guo Jinyi'ye göre bu durum "adil rekabet"i engelliyor. Şirket, Starbucks'ın "tröst" olmasını engellemeye dönük adımlar atmayı planlıyor.

Starbucks ise bu hamleyi “diğer markaların pazarlama tanıtımlarına katılma" olarak görüyor ve buna istekli olmadığını ancak “Düzenli rekabeti memnuniyetle karşıladığını” belirtiyor.

Yaklaşık dört ay önce markayı piyasaya süren Luckin Coffee, 13 Çin şehrinde 400 mağaza açmıştı.

1999'da Çin'e giren Starbucks'ın tüm ülkede 139 şehirde 3.200'den fazla mağazası bulunuyor. Starbucks'ın Çin'deki kahve piyasasında pazar payı yüzde 58.6.