Çin'in yaptırım kararına ABD'den yanıt

Çin'in ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi misillemesine ABD'den yanıt geldi.

Çin'in aralarında dondurulmuş domuz eti ve şarabın da olduğu 3 milyar dolar değerindeki 128 ürünün ithalatına yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirmesine ABD'den yanıt geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters "Çin'in sübvansiyonları ve devam eden kapasite aşımı, çelik krizinin temel nedeni. Adil şekilde ticareti yapılan ABD'nin ihraç ettiği ürünleri hedef almak yerine Çin, adaletsiz ticari uygulamaları sonlandırmak zorunda. Bunlar ABD'nin ulusal güvenliğine zarar veriyor ve küresel pazarları bozuyor" dedi.