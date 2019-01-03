Çin'in uzay aracı Ay’ın karanlık yüzüne indi

Çin’in insansız uzay aracı, Ay’ın dünyadan görülemeyen ve şimdiye dek hiçbir uzay aracının inmediği güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere bölgeye başarıyla indi.

Çin Merkezi Televizyonu “Chang’e 4” adlı insansız uzay aracının Ay’ın güney kutbundaki Aitken kraterini incelemek üzere yerel saatle 10.26’da başarıyla indiğini duyurdu.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 Ocak 2019

Çin Ulusal Uzay Dairesi’ne ait uzay aracı “Chang’e 4”, Ay’ın dünyadan görülemeyen karanlık yüzü olarak anılan bölgeye inen ilk uzay aracı olma özelliğini taşıyor. Uzay aracı Ay yüzeyindeki en büyük, en derin ve en eski krater olan Aitken havzasında Ay’ın yüzeyi ve mineral bileşimiyle ilgili ayrıntılı ölçümler yapmayı hedefliyor.

Aitken kraterinin Ay’ın erken zamanlarında devasa bir çarpışmayla oluştuğu, bu çarpışmada uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor. Chang’e 4’ün görevi başarıya ulaşırsa Ay’ın oluşumuna dair ipuçları elde edilmesinin de mümkün olacağı ifade ediliyor.

Ay’ın karanlık yüzü diye adlandırılan bölgenin daha önce fotoğrafları çekilmiş ancak hiçbir uzay aracı şimdiye dek bölgeye inmemişti. "Chang’e 4"ün başarılı inişi uzay araştırmalarında Çin’in ABD ve Rusya’nın yanısıra lider güç olma yolunda attığı bir adım olarak değerlendiriliyor.