Çin'in 'obeziteyle mücadele' programının arkasından Coca-Cola çıktı

Çin'in beslenmeyi değil, egzersizi öne çıkartan obeziteyle mücadele programının arkasında Coca-Cola ve diğer benzer şirketlerin olduğu ortaya çıktı. Programın şirketlerin ürünlerini hedef almayacak şekilde hazırlandığı bildiriliyor.

Çin hükümeti tarafından hazırlanan "Mutlu 10 Dakika" kampanyasıyla okul çağındaki çocuklardan günde 10 dakikalarını egzersiz yapmaya ayırmaları isteniyor.

New York Times'ın haberine göre çocuk ve yetişkin obezitesinin büyük oranda arttığı Çin'de obeziteyle mücadele kampanyaları egzersizi öne çıkartarak yapılıyor.

Kampanyaların beslenmeyi öne çıkarmamasının sebebininse, kampanyaların arkasında Coca-Cola ve başka çok uluslu büyük şirketlerin olması olarak gösteriliyor.

BESLENMEYE BAĞLI BOZUKLUKLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR

The BMJ ve The Journal of Public Health Policy tarafından yayımlanan araştırmaya göre, International Life Sciences Institute ("Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü") ismiyle faaliyet yürüten çok uluslu şirketler, obeziteyle mücadele programlarını kendi çıkarlarına göre şekillendiriyor.

Kuruluşun kilit konumlardaki Çinli yetkilileri etkileyerek, programları kendi ürünlerinin satışına zarar vermeyecek şekilde hazırlattığı aktarılıyor.

DİĞER ÜLKELERDE DE FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Nestle, McDonald's, Pepsi, Yum!, Coca Cola ve başka pek çok şirketin dahil olduğu International Life Sciences Institute, yalnızca Çin'de değil pek çok başka ülkede de faaliyet yürüyor.

Washington merkezli kuruluş Meksika, Hindistan, Güney Amerika ve Brezilya'nın da dahil olduğu pek çok ülkede bilim insanlarını ve hükümet yetkililerini etkilemeye çalışıyor.

Çinli yetkililer politikaların "şirketlerden etkilenmediğini ve bilime dayalı olduğunu" iddia etse de, kuruluşun 1990'ların sonlarından beri Çin'in obezite politikalarında belirleyici olduğu bildiriliyor.