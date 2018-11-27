Çin'in en zengin adamı Çin Komünist Partisi üyesiymiş

Çin Komünist Partisi'nin gazetesinde Çin'in en ünlü kapitalistlerinden ve dünyadaki en zengin insanlardan olan e-ticaret devi Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın parti üyesi olduğu açıklandı.

Çin’in en ünlü kapitalistlerinden e-ticaret tekeli Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

Çin Komünist Partisi’nin gazetesi Halkın Günlüğü’nde (People’s Daily) dün yayımlanan bir haberde “ülkedeki reformlara destek olan ve Çin’in dışa açılmasını sağlayan” 100 kişinin adı yayımlandı. Bu listede yer alan Jack Ma’nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu bilgisine de yer verildi. Gazete, Jack Ma’nın ne zaman partiye üye olduğunu ise açıklamadı.

Forbes’un verilerine göre Jack Ma, 35,8 milyar dolarlık servetiyle Çin’in en zengin adamı olarak biliniyor.

Reuters’ın konuyla ilgili haberine göre Çin Komünist Partisi’nin Ma’nın parti üyesi olduğunu açıklamasının nedeni bilinmiyor. Ancak habere göre, Çin özellikle teknoloji sektöründe özel şirketler tarafından sağlanan büyümenin parti çizgisiyle denk olduğunu vurgulamayı tercih etmiş olabilir.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son dönemde yaptığı açıklamalarda, ülkedeki özel şirketlerin rolünü vurgulaması ve "özel girişimler ailemize ait” sözleri dikkat çekmişti.



Alibaba’nın sahibi Jack Ma, eylül ayında yaptığı açıklamada gelecek yıl şirketteki görevini bırakacağını açıklamıştı.

Jack Ma’nın Asya ve Avrupa’da siyasi liderlere danışmanlık yaptığı biliniyor.

Çin’in perakende piyasasını elinde bulunduran 390 milyar dolar değerindeki e-ticaret devi Alibaba’nın aynı zamanda popüler bir ödeme platformu olan Alipay adlı bağımsız bir finans teknolojisi de bulunuyor.

Jack Ma’nın Çin Komünist Partisi üyeliği kimileri için sürpriz oldu. Çin’in internet arama motoru Baidu’de yapılan “Jack Ma Komünist Parti üyesi mi?” aramalarında çıkan sonuçlar çoğunlukla Ma’nın parti üyesi olmadığını bildiriyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Alibaba şirketinden yapılan açıklamada Ma’nın parti üyeliğine dair herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınılırken “yöneticilerin siyasi bağlarının şirketin operasyonlarını ve karar verme mekanizmalarını etkilemeyeceği” ifadesine yer verildi.

Şirket sözcüsünün Reuters’a yaptığı açıklamada Alibaba’nın iş yaptığı tüm ülkelerde o ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uyduğu ifade edildi.

Halkın Günlüğü gazetesinde dün yayımlanan 100 kişilik listede Baidu başkanı Robin Li ve Tencent Holding’in başkanı Pony Ma da yer aldı, ancak bu kişiler Çin Komünist Partisi üyesi olarak anılmadı. Baidu, Alibaba ve Tencent, Çin’in önde gelen üç teknoloji şirketini oluşturuyor.