Çin'in Bangladeş yatırımları Hindistan'ı kaygılandırıyor

Financial Times'ın bir radyo bülteninde Çin'in Bangladeş'teki ekonomik faaliyetlerinin artmasının Hindistan'ı endişelendirdiği ve iki komşu ülke arasındaki siyasi ilişkilerin zayıflamasına yol açabileceği ifade edildi.

Financial Times'ta yayımlanan bir radyo haberde Çin'in Bangladeş'te yaptığı proje yatırımlarının Hindistan'ı endişelendirdiği belirtildi.

Çin'in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle Asya'ya, Afrika'ya ve Avrupa'nın bir bölümüne büyük yatırımlar yaptığı hatırlatılırken Bangladeş'in Pakistan'dan sonra Çin'in ikinci büyük yatırım gerçekleştirdiği ülke olduğu vurgulanıyor.

Çin'in Bangladeş'te köprü, enerji santrali, otoyol ve demiryolu gibi altyapı projeleri için yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı, özel sektörü canlandırmak amacıyla serbest ticaret bölgeleri kurmak için ise Bangladeş hükümetiyle anlaştığı ve ülkeye 12 milyar dolarlık bütçe ayırdığı belirtiliyor.

Çin'in ana hedefinin Asya'da ticaret yollarını canlandırmak olduğuna dikkat çekilirken Bangladeş'in Çin'e bir liman işletmesi için izin verdiği, Bangladeş gibi hızlı büyüyen ekonomilerin Çin için büyük bir yatırım fırsatı olduğu ifade ediliyor.

Hindistan'ın ise Çin'in Bangladeş'teki ekonomik faaliyetlerinden jeostratejik kaygılar duyduğu belirtiliyor. Hindistan'ın Bangladeş'te ülkenin kuruluşundan bu yana siyasi ve ekonomik nüfuzu olduğunu, Çin'in ise şimdiden kurduğu üslerle Hindistan'ı askeri ve siyasi olarak sıkıştırdığına dikkat çekiliyor.