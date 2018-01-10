Çin'in Ar-Ge harcamaları yüzde 70 arttı

Çin, Ar-Ge harcamalarına ayrılan bütçede büyük bir artışa giderek 263 milyar dolara çıkardı.

Çin'in Ar-Ge harcamalarının 2017 yılında 2012 yılına kıyasla yüzde 70,9 artarak 263 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Wan Gang, Çin'in, inovasyon alanındaki birçok önemli kriterde dünyada ön sıralara yerleştiğini söyledi. Gang, 2017 yılında Çin'de Ar-Ge harcamalarının gayrisafi millî hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 2,15'e yükseldiğini ve bu oranın, 15 Avrupa ülkesinde ortalama yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Öte yandan Çin'in uluslararası dergilerde yayımlanan bilimsel makale sayısı bakımından da yüzde 70 artışla dünyada ikinci sıraya yükseldiği belirtildi. Atıf yapılan bilimsel makale sayısında da Almanya ve İngiltere'yi geride bırakarak ikinci sıraya çıkan Çin'in patent başvurusu ve yetkilendirme alanlarında dünyada birinci olduğu belirtildi.