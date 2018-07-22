Çin'in Afrika ilgisi: Xi'nin Afrika turu Senegal'de başladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Afrika devletleriyle yapacağı ikili görüşmelere Senegal ile başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Afrika hükümetleriyle yapacağı ikili görüşmelerin ilk ayağı Senegal'de başladı.

Afrika'da uzun bir süredir özellikle mineral ve inşaat sektörü gibi altyapısal alanlarda yatırım yapan Çin, şu an Afrika'ya en çok yatırım yapan ülke konumunda.

ABD'nin aksine Çin, Afrika kıtasına büyük ilgi gösterirken, kıtada altyapı projelerinde bir patlama yaşandığı ve Çin'in burada ciddi yatırımlarda bulunmakta ve kıta ülkeleri ile ticari ilişkilerini geliştirmekte kararlı.

Çin'in Senegal Büyükelçisi Zhang Xun'un söylediğine göre Senegal'e geçtiğimiz yıl 100 milyon dolarlık yatırım yapan Çin hükümeti üçüncü kez Senegal ile çeşitli anlaşmalar imzalayacak.

'BİR KUŞAK, BİR YOL' PROJESİNİN DEVAMI

Afrika'daki altyapı sektörünün Çin'in 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesi çerçevesinde finanse edilip yönlendirildiği biliniyor.

'Bir Kuşak, Bir Yol' Çin devlet başkanı Şi Cinping'in 2013 yılı sonunda Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında duyurduğu modern ipek yolu konseptini ifade ediyor. Bu proje bağlamında, Güneydoğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'nın yeni bir ticaret ağı ile birbirine bağlanması planlanıyordu.

Çin'in 2013'teki söylemleri doğrultusunda Afrika yatırımlarının bir süreklilik gösterdiğigöz önünde bulundurulduğunda, Xi'nin Afrika'ya düzenleyeceği yeni tur, Çin'in kıta ekonomisine yapacağı sermaye aktarımının devam edeceğini gösteriyor.

PROJE İÇİN 126 MİLYAR DOLAR AYRILDI

'Bir Kuşak, Bir Yol' projesi kapsamında Çin hükümetinin gelişmekte olan ülkelere 126 milyar dolar ayırdı. Senegal'de ise, başkent Dakar'ı ülkenin ikinci en büyük şehir olan Touba'ya bağlayan bir otoyol ve Dakar Yarımadası'nda bir endüstriyel park Çin tarafından inşa edildi.