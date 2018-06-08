Çin'in ABD'ye karşı ticaret fazlasında artış

ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına karşın, Çin'in ABD'ye karşı ticaret fazlası Mayıs ayında arttı.

Çin'in ABD'ye karşı ticaret fazlasının Mayıs ayında bir önceki yıla göre artış kaydettiği görüldü.

Çin'in küresel fazlasında artan ithalat sebebiyle düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticareti dengeleme çabalarının sonuç vermediği görüldü.

Çin'in ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 187,9 milyar dolara ulaştığı görüldü. Nisan ayında artış oranı yüzde 21,5 olmuştu.

Çin'in ihracatıysa yüzde 12,6 artarak 212,9 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz ay yaşanan artış yüzde 12,9 oranındaydı.

ABD'yle ticaret fazlasınınsa yüzde 12 arttığı ve 24,6 milyar dolara vardığı görüldü. Çin'in küresel ticaret fazlası yüzde 39 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi.

ABD, Çin'e ticaret dengesi için baskı yapmayı sürdürüyor.