Çin’den Venezuela’ya yardım önerisi

Çin Venezuela’nın elektrik nakil hatlarını onarmak için yardım ve teknik desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Çin, Venezuela’da günlerdir süren elektrik kesintilerini gidermek için ülkeye yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Venezuela bir haftaya yaklaşan kesintilerin nedeninin ABD’nin siber saldırıları olduğunu açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Pekin’in Venezuela’daki elektrik kesintisine siber saldırının yol açtığına ilişkin haberleri not ettiğini kaydetti.

“Çin bu konuda derin endişe duyuyor” diyen Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu, Pekin’in Venezuela’nın bu duruma yol açan nedeni en kısa sürede ortaya çıkarmasını ve normal enerji tedariki ve sosyal düzene dönmesini umduğunu dile getirdi.

Lu “Çin Venezuela’nın enerji nakil hatları şebekesini onarmak üzere yardım ve teknik destek sunmaya hazır” açıklaması yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 7 Mart’tan itibaren ülkedeki elektrik kesintilerine yol açan saldırı hakkında soruşturma açılması için Çin, Rusya, Küba, İran ve Birleşmiş Milletler’e başvuracaklarını belirtmişti.

