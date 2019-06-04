Çin'den vatandaşlarına ABD'ye seyahat konusunda uyarı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarını 'kötü muameleye uğrayabilecekleri' konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının ABD seyahatlerine ilişkin bir uyarı yazısı yayımladı. Uyarıda, "Çin vatandaşlarının ABD'ye gitmeleri halinde gözaltına alınabilecekleri, sorgulanabilecekleri ve güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kalabilecekleri" belirtildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği ile tüm konsolosluklarına iletilen uyarıda, ABD'deki Çin vatandaşları ve Çinliler tarafından kurulan müesseselerden, güvenlik konusunda dikkatli olmaları ve olası girişimlere etkin ve yerinde tepki vermeleri istendi. Uyarının yıl sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Çin Kültür Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada ABD'de artış gösteren silahlı saldırı, soygun ve hırsızlık olaylarını gerekçe göstererek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu. ABD'de eğitim alan Çin vatandaşı öğrenciler, ABD'nin vize sınırlama politikaları nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler konusunda ayrıca uyarılmıştı.

ABD Ulusal Seyahat ve Turizm Dairesi'nin verilerine göre, ülkeye seyahat eden Çinli vatandaşların sayısı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 2,9 milyona düştü.